Ja són quatre les famílies que han denunciat que els seus fills o filles de 5 i 6 anys han estat víctimes d'agressions sexuals al col·legi maternal del Liceu francès a Barcelona. Acusen el monitor del menjador, contractat per una empresa externa. De moment segueix en llibertat amb càrrecs i amb una ordre d'allunyament. TVE ha parlat amb alguns pares i mares els quals han volgut explicar el testimoni dels seus fills.

"La meva filla m'explica que hi ha un monitor que durant els horaris de la cantina, els portava al bany, els demanava treure's la roba i es treia el seu penis i es masturbava. Se'm va ensorrar el món perquè, després de casa, és el lloc on més tinc confiança", explica una de les mares denunciants.

Segons l'atestat policial, una dels menors va dir que la va amenaçar de matar la seva família o amb posar una bomba a l'escola. "Per què no li vas comptar a mama? Tu saps que li pots explicar tot a mama? Que ella tenia por, que no havia d'explicar res, que tenia por... Al final és un adult, per a un nen l'adult que treballa en una escola és la institució", es pregunta la mare.

És el primer pare que va denunciar, i explica el seu cas i recorda que el monitor feia cinc anys que treballava al Liceu. Va ser a finals del mes de març quan es van fer públis els primers casos. En concret, dues famílies van denunciar el monitor per agressió sexual a les seves filles de 5 i 6 anys dins l'escola. Va ser aleshores quan el departament d'Educació posa a disposició del Liceu Francès la Unitat de suport als alumnes en situació de violències, la USAV, i també s'han posat a disposició de la investigació judicial.

"El primer que cal preocupar-se és parlar amb els nens. Reunir els nens de totes les edats a l'escola amb professionals i poder una mica alliberar les pors", reclama. Creuen que d'aquesta manera es podria saber si hi ha més víctimes.

El monitor, contractat per una empresa externa, va ser apartat de l'escola. També es va destituir al director d'Infantil. L'acusat està en llibertat amb càrrecs. Els Mossos van obrir una investigació, i va ser aleshores quan una jutgessa de Barcelona va ordenar una ordre d'allunyament de 500 metres pel monitor mentre la causa estigui oberta.