El primer àlbum de la Lliga F s'oblida de 172 jugadores
- Les futbolistes manifesten el seu malestar per l'absència de tantes companyes a la col·lecció de cromos
- Panini argumenta que no va haver-hi prou temps i no comparteix les queixes de les jugadores
Després de tants anys de lluita i reivindicació per col·locar el futbol femení al lloc que es mereix, per fi ha arribat l'àlbum de cromos oficial de la Lliga F; el primer en una competició de lliga a escala nacional. Però, el que podria haver estat un gran pas en el camí cap a la igualtat s'ha convertit en una polèmica en deixar fora més de 170 professionals.
L’ha posat a la venda Panini, la mateixa empresa de llibres i adhesius col·leccionables que llança cada temporada l'àlbum de la lliga masculina. En el cas de la versió femenina les sensacions que ha deixat entre els equips és que “s'ha fet a mitges”.
Una fita històrica
L'àlbum va sortir a la venda el 7 de març, un dia abans del Dia de la Dona i consta de 365 cromos. Apareixen representats l'escut i la fotografia de la plantilla dels equips, 36 superestrelles i 8 joves talents, a més de cada conjunt amb el seu respectiu entrenador o entrenadora i 16 jugadores; d'un total de 25 que acostuma a tenir la plantilla.
A la presentació oficial que es va fer a principis d'aquesta setmana, la presidenta de la Lliga F, Beatriz Álvarez, va remarcar la importància de l'esdeveniment com a un "dia històric” i d'avenç per al futbol femení. La màxima autoritat de la competició domèstica va destacar a més com, en tan sols vuit mesos des de la categorització de la lliga com a professional, s'ha pogut donar lloc a la primera col·lecció de cromos i s'ha treballat per “engrandir”, d'aquesta manera, el campionat.
A l'acte també hi van participar el director general de Panini, Lluís Torrents, i dues jugadores de primera divisió, Cinta Rodríguez, de l'Atlètic de Madrid, i Gabriela Nunes, del Madrid CFF. En principi, l'acord s'estendrà fins a la campanya 2026-2027.
Decepció general
Són molts els usuaris que, per xarxes socials, s'han queixat perquè troben a faltar algunes de les seves jugadores preferides o aquelles que fa anys que estan a primera divisió defensant un mateix escut.
Comenten la necessitat que hi havia d'una primera col·lecció que donés una empenta al futbol femení i permetés a les nenes conèixer les que poden ser les seves referents. En aquest sentit, lamenten que el fet de deixar moltes jugadores fora sigui un entrebanc per reforçar el coneixement de les protagonistes i per fidelitzar l'afició. Insisteixen, a més a més, que caldria una actualització de l'àlbum que inclogués cromos A i B en les mateixes posicions, com sí que passa a la versió masculina.
Entre les jugadores que han expressat la seva opinió n'hi ha de primera línia. És el cas de les futbolistes del FC Barcelona Patri Guijarro i Caroline Graham Hansen.
Les oblidades
La desil·lusió ha estat gran. Estela Fernández, futbolista del Madrid CFF, explica que s'ha exclòs professionals de nivell com “Hansen, Marta Torrejón, jugadores de l'Athletic i tantes altres companyes”.
La migcampista, capitana del seu equip, ara en cinquena posició a la lliga, és una de les jugadores que s'ha quedat sense aparèixer a l'àlbum. Admet no entendre el criteri per haver estat una de les descartades, ja que fa cinc anys que és al club blanc i molts més a primera divisió; “podrien haver fet els cromos més petits i entràvem totes, és decebedor”, lamenta.
També ho fa Amparo Delgado del Sevilla FC, coneguda majoritàriament com a Amparito, que admet haver començat a fer la col·lecció fins que va veure que l'havien deixat fora. “El meu pare em va regalar l'àlbum quan va sortir i vaig anar a comprar bastants cromos, també ho van fer alguns familiars; ha estat un cop dur”, declara.
Després de 15 temporades vestint l'uniforme sevillista, ha viscut en primera persona l'evolució i el creixement del futbol femení en aquests últims anys. Ara, amb l'arribada de la col·lecció se sent exclosa: “quan anem als camps totes les companyes estan signant cromos, mentre que les que no sortim ens quedem soles a l'autobús”.
Què diu Panini?
El director general de l'empresa d'adhesius, Lluís Torrents, respon a les crítiques lloant el treball de producció tenint en compte el poc marge de temps que han tingut: “Es va signar el contracte a finals de l'any passat i l'àlbum ha sortit a principis de març. En dos mesos hem estat capaços de treure una col·lecció; hi ha molta feina al darrere i molt ben feta”.
Sobre el missatge de Graham Hansen, Torrents assegura que no podien posar una jugadora que feia tres mesos que estava lesionada, sinó que per sobre d'ella anava la seva substituta. “Són persones que tenen un ego i es queixen perquè no surten; ho sento jo tampoc surto a la col·lecció i hauria de ser el primer”.
Panini no vol revelar el criteri utilitzat per a l'elecció de les jugadores i a la presentació de l’àlbum van anunciar que se’l guardaven per a ells: “és com el secret de la Coca-Cola”. RTVE ha pogut saber que un dels criteris que s'hauria fet servir és el número de minuts jugats. Aquest no seria corresponent amb jugadores com Ana-Maria Crnogorcevic (FC Barcelona), Maria Molina (València CF), Erika González (Levante UD) o Clara Pinedo (Athletic Club) que formen part de les futbolistes més utilitzades pels seus entrenadors. Tampoc és el cas de Marta Sanadri, màxima golejadora del Deportivo Alavés, o Estela Fernández (Madrid CFF) i Amparito (Sevilla FC), referents dels seus equips.
Pel que fa als dubtes sobre una hipotètica actualització i la inclusió de cromos A i B, Torrents deixa clar que no es farà. “Si algú seguís el campionat femení, sabria que és molt curt i falten poques jornades perquè s'acabi; per la següent que ningú es preocupi", comenta l’empresari.
Tampoc considera rellevant que els usuaris valorin molt tenir complet el primer àlbum de la lliga: "No hi ha temps. Ja estem preparant la propera col·lecció de la lliga masculina que sortirà a l'agost, fer un àlbum té molta preparació", respon.
L’àlbum del Mundial com a preàmbul
Ja el 2019, després de l'auge del futbol femení i la demanda de la col·lecció per part de la societat, Panini va decidir treure l'àlbum del Mundial de França, però molta gent va tenir dificultats per trobar-lo als quioscos, més enllà de la venda en línia.
El mateix any, davant la demanda a la companyia perquè es tragués una col·lecció sobre la competició lliguera, el director ho va justificar argumentant que "no va funcionar. Tots els que defensen el futbol femení es van oblidar d’anar a comprar els cromos”.
Per a aquesta tirada de l'àlbum de la lliga s'auguren millors resultats i Torrents assegura que “s'estan donant els primers senyals que funciona correctament”.
Com pots completar la col·lecció?
Per resoldre les mancançes de l'àlbum, algunes persones s'han espavilat per trobar solucions i estan dissenyant els cromos que no ha fet Panini. Fins ara, s'han creat edicions de les jugadores del Barcelona, Llevant, Athletic, València i Reial Madrid per a tots aquells que vulguin completar el repertori.
A poc més d'una setmana des de l'arribada de l'àlbum, la col·laboració de tots i totes ha permès ampliar la limitada col·lecció que ha publicat Panini. Veurem si la temporada que ve es veuen representades totes les jugadores 'top' i aquelles que porten tota la vida dedicant-se a impulsar el futbol femení.