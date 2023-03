11:00

Els Mossos d’Esquadra investiguen una estafa amb bitcoins al Pla d'Urgell

L'estafa afecta diversos veïns del Pla d’Urgell i que ascendeix a més d’un milió d’euros. La investigació es va iniciar després de la denúncia d’un veí de la comarca que suposadament hauria perdut milers d’euros després de fer inversions en criptomonedes. Posteriorment, va captar diners de coneguts que també haurien desaparegut. Els Mossos investiguen ara qui hi hauria darrere d'aquesta estafa i si hi ha més afectats. També si, com tot apunta, hi podria haver frau piramidal, el denunciant podria haver captat els diners de pròxims no com a inversió sinó amb altres finalitats.

Pel que sembla, el denunciant va explicar als policies que va invertir en bitcoins després d’entaular relació amb una broker, que es va guanyar la seua confiança.