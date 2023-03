10:01

Els veïns afectats per l'incendi del bloc de pisos de Rubí on van morir tres persones han passat la nit en hotels.

Els bombers asseguren que, tot i que els edificis no tenen danys estructurals i molts d'ells estan intactes, no poden tornar-hi perquè no hi ha ni llum ni aigua. Tots els veïns han estat reallotjats per l'Ajuntament de manera provisional si no podien quedar-se en cases de familiars o amics. Protecció Civil confirma que s'han reservat 13 habitacions en diversos hotels.