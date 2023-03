El Servei Català de Trànsit posa en marxa a partir d'aquest divendres a les 15h una prova pilot per fer front a l'increment de la sinistralitat a l'AP-7 coincidint amb l'alliberament dels peatges. Durant els caps de setmana la velocitat es limitarà a 100 km/h al tram de l'AP-7 entre Martorell i Gelida, un dels que presenten més accidents després de l'aixecament de les barreres.

La mesura estarà en vigor els divendres a la tarda i dissabte al matí de sortida de Barcelona i de tornada els diumenges a la tarda, perquè és quan més s'han donat accidents múltiples. L'objectiu del pla pilot és reduir la sinistralitat a l'AP-7, on la mobilitat s'ha disparat en 26.000 vehicles diaris des de 2019, coincidint amb l'alliberament dels peatges. Ara hi ha més incidències que duren més temps.

El pla també preveu limitacions de vehicles pesants en el tram del sud de 30 quilòmetres entre Calafat i Camarles, al Baix Ebre, on els camions hauran de circular pel carril de la dreta. En aquest cas, la mesura estarà en vigor tots els dies de la setmana i es començarà aplicar aviat, si bé no han concretat una data.

A més, s'avaluarà suprimir les incorporacions a l'AP-7 en direcció Barcelona en el tram entre la Roca del Vallès i Llinars del Vallès, s'instal·laran 25 quilòmetres de carril addicional entre Llavaneres i Alella i es millorarà el contracte de grues per a augmentar la capacitat de treure vehicles sinistrats de la via.

Per millorar la situació s'instal·laran 70 quilòmetres de carrils addicionals en quatre trams (Orriols-Cabanes, La Roca-Hostalric, Granada-Gelida, l'Aldea-Hospitalet de l'Infant) en els retorns de cap de setmana. Aquesta mesura ja s'aplica i s'ha avançat en el calendari, ja que es començaven a instal·lar al voltant de Setmana Santa, però aquest any ja fa algun cap de setmana que s'han obert.

Radars i drons

També s'aplicaran mesures de seguretat viària com utilitzar drons en punts conflictius. La primera missió serà a l'enllaç de la C-60 / AP-7 per analitzar l'origen de la pertorbació de la Roca en el retorn dels diumenges i també a la B-23 i AP-7 per controlar les infraccions d'incorporació, que són un risc per a la seguretat viària i ocasionen retencions.

Els drons serviran per controlar la mobilitat, complementaris als helicòpters i mitjans terrestres del Servei Català de Trànsit, i la idea és que més endavant serveixin també per multar.

S'instal·laran nous radars de tipus carro i un nou radar de tram entre Móra d'Ebre i Constantí i s'implementaran sistemes de velocitat variable tant en l'AP-7 (tram Mollet del Vallès-El Papiol) com en la C-58, perquè sigui una via alternativa amb capacitat per a acumular vehicles.