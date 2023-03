Imagineu-vos que, un dia, us truca una artista internacional de la talla de Karol G per demanar-vos un estilisme especial per un videoclip que farà amb la seva amiga Shakira. Això li va passar al dissenyador Javi Guijarro que, amb 22 anys i recentment graduat, ja ha vestit a alguns dels artistes més importants del món.

El dissenyador català ha explicat a 'Punts de vista', programa disponible a RTVE Play Catalunya, com va sorgir aquesta col·laboració: "Justament, havia treballat feia poc amb l'equip de Bad Gyal i resulta que part de l'equip també treballava amb Karol G. Em van trucar per fer aquest projecte i vaig respondre: 'Doncs, clar!'".

Tot i això, l'artista ha reconegut que encara no és conscient de com han anat sorgint tots aquests projectes: "Realment, no sé exactament com s'ha muntat tot perquè funcioni i surtin aquestes coses. Des que estava estudiant, fent roba i tal jo anava publicant coses i em van anar coneixent. Al final, la gent busca el que li interessa i, suposo, que em van buscar per fer aquest projecte".

Els seus inicis Javi Guijarro ha reconegut que la seva passió per la moda no ve de família. El seu pare es dedica a la gestoria i la seva mare al món de la salut. "Jo crec que, quan et vas fent gran, acabes tenint més referents i acabes trobant el teu camí. El meu va ser la moda i estic encantat", ha comentat. L'artista ha volgut destacar que hi ha una dona que, definitivament, li va servir d'inspiració per acabar dedicant-se al disseny de roba. "Si hi ha una persona que em va marcar després de l'adolescència i jo crec que m'ha convençut de voler fer moda és Rihanna, t'ho prometo", ha dit a Tània Sarrias. “Si hi ha una persona que m'ha convençut per fer moda és Rihanna“ El seu treball de final de carrera va ser tot un èxit i va ser la seva carta de presentació al món del disseny. Tot i això, l'autor considera que, encara, és molt jove per definir el seu estil personal: "Encara em queda trajecte per dir què em defineix i vull presentar. Però jo me'n recordo que, quan estava treballant a la col·lecció del treball de final de carrera, pensava: "Si Soto Asa hagués d'anar als Grammy o a una boda, com vestiria?" I vaig fer la col·lecció. “Si Soto Asa hagués d'anar als Grammy o a una boda, com vestiria?“ Aquest projecte li va obrir moltes portes i, tot i tenir només 22 anys i estar recentment graduat, ja ha treballat amb artistes de talla internacional: "Al principi anava treballant amb gent de Barcelona, artistes emergents i tal. Però és veritat que, després, a poc a poc, va anar escalant una mica i he treballat, abans que Karol G, amb Bad Gyal, Quevedo i Rauw Alejandro. “









Ver esta publicación en Instagram





















“Una publicación compartida de Javier Guijarro (@javi.guijarro)“ “

“









Ver esta publicación en Instagram





















“Una publicación compartida de Javier Guijarro (@javi.guijarro)“ “



Com vestiria a Leticia, Alaska i Elon Mask? La presentadora de 'Punts de vista', Tània Sarrias, li ha proposat un joc molt interessant al jove dissenyador català. Primerament, li ha preguntat sobre quines coses canviaria del look de la reina Leticia: "Per veure alguna cosa diferent d'ella li posaria quelcom més divertit. Un Paul Gaultier vintage seria divertit. Però bé, és complicat canviar un personatge com Leticia, jo crec". “Un Paul Gaultier vintage seria divertit per la reina Leticia“ D'altra banda, l'artista ha reconegut que no canviaria res de l'estil de la cantant Alaska, ja que és tot un referent: "No la tocaria perquè fa tants anys que està al show business amb una estètica tan treballada i tan Alaska... Jo crec que no tinc opció. Faria, potser, una versió. Però no la tocaria". Finalment, la presentadora li ha preguntat pel multimilionari Elon Mask. "Primer, li inflaria el pressupost", ha dit entre riures. "No, això no ho faig. Però igual que amb Leticia, em ve de gust alguna cosa divertida", ha reconegut.