La síndica de greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, argumenta que a Catalunya hi ha una etapa diferent de la del seu predecessor, Rafel Ribó i reclama posar el focus en la política social: "Si no intentem solucionar-ho serà pitjor. Quasi el 50% de les queixes que rebem són temes socials".

Giménez-Salinas considera que caldria pacificar la situació a Catalunya aplicant una justícia restaurativa: "Hi ha víctimes a tots costats, cal entendre que és un conflicte polític i no judicial". La síndica de greuges diu que si es busca reconduir la situació: "Això no és fer política".

Giménez-Salinas: "Per què castigar més, poden castigar menys?" La síndica de greuges de Catalunya critica una "obsessió punitiva" de la justícia i reclama "parlar més" de reinserció o d'aplicar sancions diferenciades: "Si es pot escollir un pena menys greu, per què castigar més. Tot és sempre punitivisme pur". En aquesta sentit, aposta perquè la majoria de delictes es podrien substituir la presó i només reservar-la pels casos greus.

La síndica diu que entrar a la presó també vol dir que s'està castigant la pobresa: "Per què no parlem més de la víctima? Sovint vol una reparació, que li demanin disculpes, que li tornin el que li han pres". Giménez-Salinas proposa aplicar mesures socials als petits delictes per anar a ajudar a col·lectius vulnerables o entitats que fan front a la pobresa. Detenidos dos menores por una presunta agresión sexual grupal a una niña de 11 años en Badalona En auqest sentit, Giménez-Salina es pregunta que si hi ha mesures que ja s'apliquen als col·lectius de presos més joves, "per què no es pot fer amb els adults?". Sobre aquest tema, assegura que ja n'ha parlat amb la consellera Gemma Ubasart sobre un model de justícia menys punitiu com el que s'aplica a Alemanya i que confia que es podria aplicar a Catalunya.

Més delictes sexuals comesos per menors? Giménez-Salinas creu que ara coneixem més casos de delictes sexuals comesos per menors perquè realment n'hi ha més i perquè ara "es descobreixen més". I ha posat sobre la taula un factor clau: el consum "sense cap mena de control" de pornografia per part d'infants a patir dels 9 anys, que, segons ha dit "té una influència negativa". La síndica defensa una fórmula en la qual no hi hagi intervenció penal en menors en edat inimputable, sinó intervenció del sistema educatiu.