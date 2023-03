Giménez-Salinas: "Per què castigar més, podent castigar menys?"

Esther Giménez-Salinas, síndica de greuges de Catalunya, crítica defensa una política amb penes menys greus i critica una "obsessió punitiva" de la justícia: "Per què castigar més, podent castigar menys?". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, defensa que la presó es podria substituir per altres tipus de sancions "en molts casos", ja que també es castiga la pobresa i la misèria. Demana parlar més de la víctima i no tant castigar del delinqüent, en delictes "no molt greus". I assegura que ha parlat amb la consellera Ubasart sobre el seu model de justícia menys punitiu: confia que Catalunya el podria aplicar.

D'altra banda, demana respectar la ideologia dels jutges, "encara que no ens agradi". Però admet que li va sobtar que el Suprem fes una crítica a la reforma penal en la revisió de condemnes a alguns líders del Procés. Defensa una fórmula en la qual no hi ha intervenció penal en menors en edat inimputable, sinó intervenció del sistema educatiu. Es marca dos col·lectius principals perquè són més vulnerables: infants i gent gran. Creu que més persones podrien accedir al tercer grau de les presons i demana repensar molt les presons de dones. Sosté que s'ha de valorar si ara es coneixen més els delictes masclistes, o si realment n'hi ha més.

Tittla la moció de censura d'"absurda" i critica que Tamames representés a Vox: "No li veig cap sentit. Cadascú ha sortit més temps a televisió". Defensa que el conflicte a Catalunya és polític i no judicial, i que té víctimes "a tots els costats". I demana "entre tots" ajudar a tancar les ferides del Procés: "Les ferides obertes fan tant de mal que no ens deixen treballar".