¿Conoces a los mentores digitales de 'Brigada Tech'?

Las tres ‘ciberabuelas’ de Brigada Tech tienen la misión de viajar por España para reducir la brecha digital y ayudar a los ciudadanos a entrar en el mundo digital sin miedos. Charo, Pilar y Victoria no están solas en su tarea. En su inmersión en el mundo digital y las nuevas tecnologías caminan de la mano de seis mentores digitales, influencers y creadores de contenido digital, que tienen miles de seguidores en sus redes sociales.

Ellos pondrán su conocimiento y destreza al servicio de todos. ¡Te los presentamos! ¡Juntos tiene más de medio millón de seguidores en las redes! Ellos son @lalachus3, @sensillocons, @pablogshow, @cocinaconchia, @rickygarciatv y @gersanc.

Gersanc

Monologuista, escritor, cómico e influencer. “Intentando sobrevivir a la vida“, es la frase con la que Gersanc se presenta en su cuenta de Twitter. Asegura que la tecnología y las redes han transformado su vida. “Lo digital me ha cambiado la vida, me ha hecho llegar a sitios que por mí mismo no sentía que iba a poder llegar. Me ha abierto oportunidades que nunca pensé que iban a estar ahí para mí”, explicó al público presente en la gala. Espera que muchos ciudadanos se den cuenta de que lo digital abre nuevas puertas y que también la tecnología puede ayudar a otras personas a desarrollar proyectos que no serían posibles de otra forma.