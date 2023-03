Més mocadors: incrementen les al·lèrgies al pol·len

Esternuts, mocs, ulls plorosos, picor al nas i dificultat en respirar. Són símptomes que no són estranys de veure durant aquesta època de l'any i amb què molta gent ha de conviure. De fet, a Catalunya, un 25% de la població pateix rinitis o conjuntivitis al·lèrgica i fins a un 12%, asma al.lèrgic. La primavera és època d'al·lèrgies i pels dos milions i mig de persones que en pateixen alguna a Catalunya, aquests mesos entrants venen acompanyats de mocadors i pastilles.

L'al·lèrgia és una resposta immunològica de l'organisme quan aquest entra en contacte amb substàncies o elements externs, que generalment no són nocius i només afecten les persones que són al·lèrgiques. Aquestes substàncies són els al·lèrgens, i a Catalunya els més comuns són els àcars de la pols, el pol·len, el pèl d'animals i les espores dels fongs. Concretament, el 40% de les persones al·lèrgiques ho són al pol·len, una dada que es podria duplicar el 2050.

El canvi climàtic incrementa les al·lèrgies

L'escalfament global podria portar encara una altra problemàtica a curt i llarg termini. L'augment de temperatures sobtat i abans de l'habitual, com el que hem viscut aquesta setmana, podria comportar un alliberament brusc de pol·len, que podria incrementar les al·lèrgies. La investigadora de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB), Jordina Belmonte, explica que "tot el pol·len que ha quedat retingut als arbres, sobretot als xiprers, si pugen les temperatures de maneres tan variables, pot ser que s'alliberi tot molt de cop".

01.08 min Pol·linitzacions primaverals: arribaran més tard, però amb més força

Hi ha investigadors que creuen que amb aquest augment de temperatures i, per tant, exposicions al pol·len més sobtades, el nombre de persones al·lèrgiques al pol·len podria duplicar-se l'any 2050. Belmonte, però, no n'està segura: "Necessito veure més dades. Les dades que tenim de moment varien molt d'un any a un altre". Aquest canvi vindria provocat per la situació meteorològica inestable i l'augment de CO2 a l'atmosfera. "Cada vegada les plantes faran més pol·len i, per tant, cada vegada més persones es poden tornar al·lèrgiques", explica la investigadora de l'ICTA-UAB.

Belmonte creu, però, que aquest fet no afectarà les persones que ja pateixen alguna al·lèrgia, que el seu cos ja reacciona al pol·len de manera habitual. La investigadora pensa, en canvi, que "aquests pics tan exagerats poden afectar persones que mai han tingut problemes d'al·lèrgia, però que de cop, en tenir una exposició molt forta, sí que els afectés".

Aquestes previsions, però, podrien variar si es donen episodis de pluges fortes, que arrossegarien el pol·len a terra. En canvi, si les puges són més suaus, servirien per regar les plantes i podrien incrementar les pol·linitzacions i, per tant, allargar la presència del pol·len a l'aire. A més, si hi ha fortes ventades de direccions amb poc o gens de pol·len, com del mar a la terra, també podria reduir l'increment de pol·linització previst.