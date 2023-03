Las imágenes dieron la vuelta al mundo en tiempo récord: en plena gala de los Grammy, mientras todos disfrutaban del espectáculo, las cámaras pillaron a Jennifer Lopez y Ben Affleck en un momento muy tenso. La pareja parecía estar discutiendo acaloradamente, ajenos a lo que sucedía a su alrededor, pero pararon en cuanto se dieron cuenta de que les estaban grabando. Mucho se habló de aquellas imágenes, hasta el punto de que el medio ET contrató a una persona para que les leyera los labios: según el experto, la cantante y actriz le dijo que tenía que parecer más amigable y motivado. Ahora es el propio Ben Affleck el que ha querido acabar con el misterio y revelar qué es exactamente lo que estaba pasando en aquel momento viral.

Ben Affleck, precavido con la prensa

Ben Affleck ha concedido una entrevista a The Hollywood Reporter y, hablando un poco de todo, también ha tenido palabras sobre Jennifer Lopez, incluyendo la forma en la que se maneja con las redes sociales. Aunque él no tiene ni Instagram, ella es "un genio", según cuenta su marido. "De hecho, me dio una charla esta mañana antes de esta entrevista. Piensa que, debido a las experiencias que he tenido, me he vuelto muy cauteloso, y tiene razón. Veo estas cosas como minas terrestres, donde si dices algo incorrecto, tu carrera podría terminar", explica.

Su relación con los medios es complicada, y es que todos están pendientes de lo que hace y dice el actor. En los Grammy, de hecho, su supuesta discusión con Jennifer Lopez no fue lo único que se comentó: Ben Affleck se convirtió en meme cuando, durante una actuación, le enfocaron con cara de póker, frente al entusiasmo de su mujer. Por ese meme le han preguntado en The Hollywood Reporter: "Me lo pasé bien en los Grammy. Iba mi esposa y pensé 'bueno, habrá buena música. Podría ser divertido'". Aprovechando la ocasión, ha contado lo que verdaderamente pasó cuando las cámaras les pillaron discutiendo.