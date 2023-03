No está pasando por su mejor momento Marisa Jara. La modelo y diseñadora vio truncado su sueño de convertirse en madre por segunda vez hace unos meses, tras sufrir un aborto. Ahora, según la revista Semana, acaba de someterse a una operación para extirparle uno de sus ovarios. Parece ser que los médicos encontraron un tumor maligno. Tal y como cuenta la publicación, se encuentra estable y se espera una evolución favorable de la intervención. Marisa Jara ha cogido esta misma tarde el móvil para contar a sus seguidores cómo está y qué ha pasado, aunque reconoce que no tiene "muchas fuerzas".

El cansancio se nota en la foto que ha subido a Instagram, tumbada en la cama del hospital, pero también su fortaleza. "Un susto ha hecho que me tuvieran que operar de urgencia de otro tumor. Estoy recuperándome y quiero daros las gracias a tod@s por vuestros mensajes con tanto amor y tanto cariño que os escribo y se me saltan las lágrimas porque este cariño me llega y me hace más fuerte!", escribe la modelo, dando las gracias también al equipo médico que la ha tratado, al hospital y a su propia familia "por tanto amor". Dedica unas bonitas palabras a Miguel Almansa, su pareja, y el hijo que tienen en común: "Eres mi vida entera junto a mi Tomasito no os puedo amar más!".

No es la primera vez que Marisa Jara se ve obligada a pasar por el quirófano, ni tampoco la primera vez que los médicos le diagnostican un tipo de cáncer. Además, por culpa de la endometriosis no fue fácil quedarse embarazada. Una vida entre médicos y hospitales, repasamos los problemas de salud que ha tenido.