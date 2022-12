Amy Schumer ha estado luchando durante mucho tiempo contra una enfermedad que ella misma define como solitaria: la endometriosis. "Le dices a alguien que tienes calambres muy fuertes, y te dice, 'Oh, es por ser mujer', y tú dices, 'no, es irregular'. He tenido mucho dolor, toda mi vida, no solo la semana de mi período. Es durante la ovulación. Con suerte, tendría una buena semana al mes en la que no tuviera un dolor bastante significativo, todavía tratando de lograr, todavía tratando de ir por la vida. Ha sido muy difícil", explica la actriz. Según la OMS, la endometriosis afecta aproximadamente al 10% de las mujeres y niñas en edad reproductiva en todo el mundo, 190 millones de personas, aunque muchas de ellas ni siquiera están diagnosticadas. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Existe tratamiento o cura?

¿Qué es la endometriosis y cuáles son sus síntomas? La endometriosis es una enfermedad crónica caracterizada por el crecimiento, fuera del útero, de un tejido similar al revestimiento del útero. A pesar de que es muy común entre las mujeres, debido a la amplia y variada gama de síntomas de la endometriosis, no resulta fácil de diagnosticar y muchas de las personas que padecen esta afección no lo saben. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? El dolor durante las menstruacciones uno de los síntomas más generalizados, también el dolor pélvico crónico, en las relaciones sexuales, al defecar u orinar, cansancio, depresión o ansiedad, distensión abdominal y náuseas, etc. Además, la endometriosis puede causar infertilidad. De un 30 % a un 50 % de las mujeres con endometriosis pueden tener dificultades a la hora de concebir. La propia Amy Schumer y también la actriz española Sara Sálamo son la prueba de que también las mujeres con endometriosis se pueden quedar embarazadas. También hay casos en los que la persona que padece endometriosis puede resultar que sea asintomática. Artesfera Endometriosis. La guía para entender qué es y cómo cuidarte Escuchar audio A día de hoy, no existe ninguna cura conocida para la endometriosis, por lo que el objetivo del tratamiento suele ser el control de los síntomas. Tampoco métodos de prevención. El tratamiento puede ser farmacológico o quirúrgico. Amy Schumer se sometió en septiembre del año pasado a una histerectomía, una intervención que consiste en extirpar el útero, y ahora cuenta su experiencia. "Siento que alguien levantó este velo que había estado sobre mí y me sentí como una persona diferente y como una nueva mamá", confiesa la actriz aliviada después de pasar tantos años soportando el dolor. El objetivo de Amy Schumer al contar públicamente su diagnóstico y su experiencia con la endometriosis no es otro que visibilizar una enfermedad desconocida para la mayoría y animar a las mujeres a hacerse las pruebas necesarias para descartarla.