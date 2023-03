Polèmica a la lliga femenina de futbol pel 8M

Després de la manifestació pel Dia de la Dona, la jornada 21 de la lliga femenina volia ser reivindicativa amb un braçalet lila que visibilitzés la força del moviment i la lluita per la igualtat. Els primers partits d'aquest dissabte, però, han donat lloc a la polèmica amb la prohibició del l'accessori per motius comercials.

Accions pel 8M

La intenció de la Lliga F, amb Finetwork, el seu patrocinador, era lliurar en cada enfrontament el distintiu pel 8M a les 22 jugadores que hi hagués sobre el terreny de joc i commemorar la "plena participació de la dona en la societat" en defensa dels seus drets. També, la foto pre-partit de les titulars amb una pancarta que portés el missatge "Per tu, per mi, per totes".

Durant els escalfaments previs dels partits entre Alavés-Sporting de Huelva i Levante Las Planas-Sevilla, totes elles el portaven posat fins que la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) i la Lliga Professional de Futbol Femení (LPFF), han recordat als clubs el reglament general sobre publicitat i, per tant, que portar l'accesori podria ser un incompliment de la normativa.