Per un esportista d’elit, la constància i el treball és fonamental. Però, i la sort? Quin paper juguen els cops de sort en la vida d’un esportista com Joan Capdevila? Exfutbolista professional, del Tàrrega a l’Espanyol i culminant la seva carrera amb un mundial jugant per la Selecció Espanyola, el campió ha explicat la seva història i la seva relació amb la sort a la presentadora Ana Boadas a ‘Mapes mentals’.

“La ment i el treball han d’estar igualats. Ja fa temps que en l’esport d’elit es contempla molt la part emocional, fins i tot amb psicòlegs particulars”, explica Joan Capdevila. En el seu cas, assegura que és imprescindible controlar les emocions per tenir un bon rendiment, ja que la tècnica pot veure’s debilitada davant d’una situació de nervis o una actitud negativa.

“Si tens un cop de sort, que t’agafi entrenat“

El que sí que destaca el jugador en el capítol és la manera en què la sort t’acompanya en moments decisius. És allà on aquest concepte brilla més que mai i on es veurà reflectit si hi ha hagut esforç i feina darrere de la persona que rep la sort. “Els que no tiren la tovallola són els que guanyen. Quan t’arriba el moment, has d’estar preparat. Si tens un cop de sort, que t’agafi entrenat”, diu Capdevila.

Per exemple, durant el Mundial, l’excampió destaca dos moments: el penal parat per Iker Casillas a quarts de finals amb Paraguay i el xut que va parar el porter a Roben, de la selecció holandesa. Qui sap si llavors haguéssim viscut l’històric gol del “Iniesta de mi vida!”, com va cridar José Antonio Camacho? Per Joan Capdevila, en els penals juga més la part emocional que no pas la sort o la tècnica. Els nervis, el cor que s’hi posi… Això serà determinant per marcar gol.

Ana Boadas prova sort llançant un penal a l'exfutbolista Joan Capdevila RTVE