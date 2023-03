L'11 de març de 2020 l'Organització de Nacions Unides (ONU) catalogava la Covid com una pandèmia mundial que acabaria prenent milions de vides. Aquest dissabte, en commemoració del tercer aniversari, desenes de persones s'han reunit a la Plaça Sant Jaume de Barcelona i han tornat a reivindicar la memòria de les més de 10.000 morts que van tenir lloc a les residències durant les primeres onades.

La manifestació ha estat convocada per Els Estels Silenciats, plataforma que lluita contra el maltractament de les persones grans als geriàtrics i que reclama la creació d'una comissió d'investigació que depuri responsabilitats per la "falta d'assistència sanitària".

Jornada de protesta

A les 11 hores s'ha començat amb la lectura d'un manifest a càrrec de la fundadora de la plataforma, Lola Muñoz, que ha insistit en el dret a la vida per tothom i ha apuntat que la gent gran "no són deixalles, són persones". Des de l'entitat s'apunta a ERC, JuntsxCat i PSC com el tripartit que va formar el Grup de Treball i que s'oposa a la petició per investigar els fets, a la qual sí que donen suport els altres grups parlamentaris.



Els afectats volen "justícia i reparació" per a un mal que els pesa des de fa ja tres anys i del que asseguren, encara no tenen resposta. No van poder acomiadar-se dels seus familiars, que es van quedar sols davant la mort i l'acusen de "maltractament institucional, violència política i genocidi".

Després del manifest i algunes proclames, ha arrencat la performance en record a les víctimes, amb creus a terra i un taüt que la ballarina i altres organitzadores anaven llençant a terra durant l'actuació amb aires de protesta.