Desenes de familiars de persones grans que han mort des del març de 2020 a residències s'han aplegat aquest dissabte davant del centre Ca n'Amell de Premià de Mar, al Maresme, per exigir que es crei una comissió d'investigació sobre les morts als geriàtrics durant el pitjor de la crisi sanitària de la covid-19.

Els familiars volen que s'investigui a fons la gestió a les residències

"PSC, Esquerra i Junts, de què teniu por?", és un dels missatges que s'han pogut llegir a la concentració convocada aquest dissabte per la plataforma 'Els Estels Silenciats'. El mes de febrer els grups parlamentaris d'ERC, JxCat i PSC van forçar la creació d'un grup de treball, compost per experts designats pels partits, per saber què va passar durant la pandèmia a les residències geriàtriques i de discapacitats, però d'aquesta manera van evitar constituir una comissió d'investigació parlamentària específica, que és el que han reivindicat sempre els familiars de les persones mortes.

La mobilització dels 'Estels silenciats' ha reunit desenes de familiars

A la concentració d'aquest dissabte hi ha participat la diputada de Ciutadans Anna Grau, que ha dit que el partit taronja serà "molt exigent i implacable" en el marc del grup de treball del Parlament. "Hem vist autèntics drames i hem de saber per què va passar el que va passar i qui va prendre les decisions", ha assenyalat Grau.

““Per els drets dels nostres estels”



Hemos asistido junto a @annagrauarias la concentración de las familias que perdieron a sus familiares durante la pandemia en la residencia Ca n’Amell



No descansaremos hasta que consigamos una comisión de investigación en el Parlament pic.twitter.com/fVlyvbB3Om“ — Cs Premià de Mar (@Cs_Premia) April 16, 2022

A més a més, ha explicat que en una comissió d'investigació "les compareixences són obligades i públiques i les conclusions podrien arribar a la Fiscalia" , mentre que els grups de treball són "molt menys efectius".