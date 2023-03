Cinc dies després del ciberatac, els cibercriminals han exigit un pagament de 4,5 milions de dòlars (4,25 milions d'euros) sota l'amenaça de filtrar quatre teres (T) d'informació de l'Hospital Clínic de Barcelona. La Generalitat ja ha dit que no pagarà i segons els Mossos d'Esquadra, hi ha una "probabilitat elevada" que es publiqui la informació.

Segons el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat, Sergi Marcén, ha explicat aquest divendres en roda de premsa, que el grup criminal Ransom Home s'ha posat en contacte en les últimes hores amb la Generalitat i han demanat aquesta quantitat de dades "per a no publicar les dades que han agafat".

La Generalitat descarta negociar

Segons les autoritats, no s’ha compromès cap dada estructural del sistema de Salut. Tot i això, l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya matisa: no sap quin tipus de dades tenen els ciberdelinqüents, és a dir, que no descarten tenir dades de pacients. Els responsables de ciberseguretat demanen als ciutadans que no en facilitin si reben missatges sospitosos.

"No hem negociat, ni estem negociant ni negociarem cap mena de pagament a aquests criminals", ha insistit Marcén, que ha admès que per això hi ha una "probabilitat elevada" de filtració de dades dels pacients i de les recerques del centre sanitari.