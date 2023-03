17:20

Educació recorda que no es poden aplicar mesures d'exclusió a menors inimputables

El Departament d’Educació ha recordat aquest divendres que no es poden aplicar mesures d’exclusió de les aules a menors inimputables com els de Badalona, perquè això vulneraria l’ordenament jurídic. Fonts del departament han explicat que hi ha hagut instruccions a través d’Inspecció als centres educatius on estudien els presumptes agressors per seguir el Protocol d’actuació amb menors de 14 anys en situacions de conflicte o comissió d’una infracció penal, així com el d’intervenció en cas de conflicte greu.

A més, Inspecció s’ha assegurat que la víctima mantingui la màxima normalitat en l’àmbit educatiu i rebi l’atenció psicopedagògica des del primer que es van conèixer els fets.