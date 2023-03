Juan Avellaneda, dissenyador i presentador de ‘Fet a mà’, ha conegut en Robert Ruiz, un emprenedor de Barcelona que porta creant fermentats des dels 14 anys. A través de la seva empresa LOV proposen begudes sanes amb impactes positius per al nostre planeta com la kombutxa.

Què és la kombutxa?

La kombutxa és una beguda refrescant i saludable que es pot consumir a qualsevol hora del dia. Aquesta beguda és el resultat de la fermentació natural de te ensucrat amb un cultiu simbiòtic de bacteris i llevats sans coneguts com a SCOBY. A través d'aquesta fermentació, aquest superorganisme viu converteix el sucre del te en una beguda reconstituent plena de probiòtics, àcids orgànics i nutrients que són beneficiosos per al cos i el benestar. La kombutxa té propietats antioxidants i detoxificants i ajuda a millorar la digestió, així com a equilibrar i diversificar la flora intestinal.

Vols saber com fer-ne a casa? T’expliquem com fer teva kombutxa!

Ingredients:

1 disc o mare de SCOBY.

Te verd, negre, blanc, vermell... o qualsevol te amb teïna sense aromatitzar

Cultiu iniciador, o el que és el mateix: te de kombutxa d'una tanda anterior.

Aigua sense clor.

Sucre de canya o de remolatxa.





Utensilis:

Un recipient de vidre d'entre 3 i 5 litres, de boca ampla on entri la mà, amb espai per a l'oxigen. Aquesta pot ser útil per a qualsevol quantitat de kombutxa que vulguis fer.

Una cullera de fusta per remenar. La kombutxa no suporta bé el metall o l'acer inoxidable.

Una olla de cuina per portar l'aigua a ebullició i infondre el te.





Recepta: