Manifestació contra els macroprojectes urbanístics

Milers de persones s'han manifestat aquest dissabte a la tarda pels carrers de Barcelona per rebutjar el projecte d'oci de Hard Rock al Tarragonès, el Quart Cinturó (el tram de la carretera B-40 al Vallès Occidental) i l'ampliació de l'aeroport del Prat.

Sota el lema 'Defensem la terra, construïm el futur', els participants han carregat contra l'acord de pressupostos i el que consideren "un model que aposta pel sistema capitalista i trinxa el futur social, econòmic i mediambiental" que Catalunya necessita.

Els contraris als macroprojectes, unes 10.000 persones segons els organitzadors i 1.800 segons la Guàrdia Urbana, han fet proclames com 'la terra no està en venda', 'menys Port Aventura i més agricultura' o 'salvem la pagesia, matem la burgesia'. La mobilització l'han convocada les plataformes ZeroPort, Aturem Hard Rock i Campanya Contra el Quart Cinturó, i s'hi han adherit més de 90 col·lectius i entitats, a banda de dirigents de la CUP i els comuns.

Abans d'iniciar la protesta, representants de les tres principals plataformes convocants han denunciat, en declaracions a la premsa, el model econòmic i d'ordenació del territori que hi ha darrere d'aquestes iniciatives urbanístiques. El portaveu de la Plataforma Aturem el Quart Cinturó, Joan Carles Sallas, ha explicat que "actuen com a xantatge ambiental als pressupostos quan no hi tenen a veure", ja que han esdevingut condicions per tal que el PSC aprovi els comptes del Govern. Per aquest motiu ha defensat "un altre model d'ordenació del territori que respecti la natura i la biodiversitat.

La portaveu de ZeroPort, Ariadna Cotén, ha carregat contra la "connivència" dels partits i els polítics amb els "especuladors i grans empresaris", que ha assegurat que són els "únics" a qui beneficien projectes com el Hard Rock, la B-40 i l'ampliació del Prat. D'altra banda, Anna Recasens, de la Plataforma Aturem Hard Rock, ha celebrat la unitat mostrada aquest dissabte contra un model "que trinxa el territori".