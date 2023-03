Les relacions entre socialistes i Esquerra viuen el primer desaire al Parlament després de l'acord de pressupostos. A les portes de l'aprovació definitiva dels comptes divendres vinent, el PSC ha tombat el pla pilot de la Renda Bàsica Universal durant la votació a la comissió d'Economia del Parlament. Ho ha fet de la mà de Junts, que s'ha aliat amb els socialistes per suprimir l'assignació inclosa a la llei d'acompanyament. En canvi, la formació de Salvador Illa ha rebutjat collar més al Govern com pretenia Junts amb el calendari dels macroprojectes.

Aquest mateix divendres, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha acusat la formació de Laura Borràs d'intentar "erosionar" el Govern. En una entrevista al Cafè d'Idees de Ràdio 4 i La 2, Aragonès ha assegurat que "aquests temes no els han preocupat fins que el PSC els ha posat sobre la taula" en referència a la B-40 el projecte del Hard-Rock.

Aliança de PSC i Junts

El PSC ja havia advertit de l'oposició del seu grup al pla pilot de la Renda Bàsica Universal, tot i que els republicans els havien pressionat fins al darrer moment perquè retiressin les seves esmenes a la llei d'acompanyament, entre elles la que plantejava la supressió d'aquesta iniciativa.

El rebuig dels socialistes a la mesura s'ha materialitzat en la votació en comissió d'Economia, gràcies als vots de JxCat, Vox, Cs i PPC. El Govern proposava una quantitat de 800 euros mensuals per als majors d'edat que participin en la prova pilot de la Renda Bàsica Universal, i que l'executiu català aprovaria "la dotació econòmica necessària" per a dur-la a terme. Des de Junts, han justificat el vot en contra perquè Catalunya no té la "sobirania necessària" per implementar realment la mesura per manca de recursos.