Parece que fue ayer cuando Inma Cuesta anunció que volvería a ser madre en 2023. Pero no, han pasado ya tres meses y la actriz entra en la recta final de su embarazo a punto de comenzar el tercer trimestre de gestación. Prueba de ello es la fotografía que ha compartido en sus redes sociales, presumiendo por primera vez de su tripita de premamá en ropa interior. Y lo ha hecho, además, con una clara referencia a otra de las celebs del momento: Rosalía.

Inma Cuesta presume de tripita de embarazada

El 1 de enero, con la llegada del nuevo año, no fue Cristina Pedroche la única famosa en estrenar el año 2023 con la noticia de que próximamente sería mamá. Un nuevo baby boom está llegando y en él se encuentra la intérprete de películas como Vivir dos veces. Ese mismo día anunció que ella y su novia amplían la familia, solo que esta vez es ella la que está embarazada.

Sorprendió a todos sus seguidores, ya que no comparte mucho contenido sobre su vida privada. Y desde entonces no había vuelto a compartir nada sobre la evolución de su gestación. Hasta ahora. Inma Cuesta ha compartido una imagen en blanco y negro para mostrar que le falta muy poco para dar a luz. La actriz se ha fotografiado frente a un espejo con los pantalones desabrochados y ha escrito: "Yo soy muy mía, yo me transformo'', en referencia la letra de "Saoko", canción de la cantante Rosalía, para hablar de cómo ha cambiado su cuerpo en estos meses.

Una lluvia de felicitaciones y comentarios inundan su publicación. Sara Sálamo, Carolina Iglesias, Ana Milán, Javier Gutiérrez, Sara Carbonero, Belén Cuesta, Elena Furiase, Nadia de Santiago, Elena S. Sánchez, Candela Peña, María Valverde... Todas comentan que está preciosa y le envían emojis de corazones rojos.