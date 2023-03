Catalunya ha entrat en situació d'excepcionalitat per la forta sequera i això comporta restriccions d'ús d'aigua potable. El Govern reconeix que aquesta serà la nova normalitat i que haurem d'aprendre a adaptar-nos en el nostre dia a dia. Les mesures entraran en vigor a principis de la setmana que ve. Un dels sectors afectats és l'agrícola, que ho viu amb molta preocupació.

A l'Alt Empordà, els pagesos que s'abasteixen de la conca del riu Muga estan preocupats per les restriccions d'aigua, perquè no tenen alternativa per regar els seus camps. Pateixen, sobretot, per les collites d'estiu.

Confien que augmenti l'aigua regenerada Els pagesos que treballen les 1.600 hectàrees del parc agrari del Llobregat confien en el compromís adquirit a l'Agència Catalana de l'Aigua que incrementarà de manera immediata el 25% que tenen ara d'aigua regenerada a un 40%. Aigua que arriba de la dessalinitzadora del Prat. 01.53 min El sector agrari veu amb preocupació la situació de sequera Això sí, els pagesos exigeixen les obres necessàries perquè aquest augment d'aigua regenerada arribi també a les 200 hectàrees que hi ha a la zona de Santa Coloma, i que ara no tenen un accés tan fàcil a l'aigua de la dessaladora.