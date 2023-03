Les associacions que treballen contra l'assetjament escolar afirmen que encara és un tema tabú. Malgrat l'existència d'un protocol per detectar i prevenir aquests tipus de casos, les entitats detecten que alguns centres escolars amaguen els casos per por a tenir mala fama. Desde l'Associcació NACE (No al Acoso Escolar) per exemple, expliquen que molts centres no actuen de manera correcte i que algunes víctimes d'assetjament escolar han de canviar de centre després de patir els abusos.

Què diu exactament el protocol? Quan un centre detecta o un alumne denuncia assetjament, s'ha de constituir una comissió, informar a l'inspector i començar amb la ronda d'entrevistes amb la víctima, l'agressor o agressors i les seves families. A més, el centre ha de dissenyar un mapa de seguretat per a la víctima, és a dir, que aquesta sempre tingui algú que la vigili dins de l'escola. Pel professorat, fan falta més ulls i mans per poder prevenir el bullying. L'assetjament no és un joc d'infants, insisteixen des de la comunitat educativa i les entitats que hi fan front. Asseguren que es tracta d'un problema de salut pública.

01.45 min L'assetjament escolar: un tema tabú als centres educatius

El Govern demana perdó La Generalitat ha demanat disculpes pel cas de Sallent. El Govern ha afirmat que un cas de suïcidi d'un menor és ''un fracàs del sistema'' i que ''alguna cosa ha fallat''. En la roda de premsa posterior al Consell Executiu, la portaveu Patrícia Plaja demanava perdó fins a 6 vegades i afirmava que posaran el focus en protegir els centres educatius davant l'increment de casos d'intents de suïcidis en adolescents.