El 9 de enero iba a ser uno de los días más bonitos de sus vidas, pero acabó siendo una pesadilla. Alice Campello y Álvaro Morata por fin iban a abrazar a su hija tras nueve meses de espera, la hermanita pequeña de sus otros tres hijos. Sin embargo, tras el parto, las cosas se torcieron. La pequeña Bella nació sana, pero su mamá sufrió graves complicaciones y tuvo que ingresar en la UCI y someterse a una larga operación. Aunque pudo morir, Alice consiguió salir adelante. Ahora la italiana sonríe junto a su familia en la nueva portada de ¡Hola!, un nuevo testimonio de su gran fortaleza.

Tanto Alice como Álvaro son muy activos en redes sociales y ya habían compartido con sus seguidores que su hija nacería el lunes 9 de enero. Llegó el tan esperado día, pero pasaban las horas y no había noticias por parte de ninguno de los dos. El silencio se rompió al día siguiente. Con un comunicado publicado en sus dos cuentas, el futbolista explicó lo ocurrido: "Bella ha nacido el día 9 y es maravillosa. La mamá, desafortunadamente y después de que el parto haya ido muy bien, ha empezado a tener complicaciones que nos han asustado mucho!". "Ahora mismo está en la UCI de la Clínica Universidad de Navarra cuidada por los mejores médicos y poco a poco se está recuperando muy bien… ella es muy fuerte", desveló Morata.

Todos estaban preocupadísimos por la influencer, empezando por Álvaro Morata, que veía cómo la mujer de su vida luchaba para salir adelante. Por fin el 11 de enero Alice Campello salió de la UCI, una noticia que no tardó en compartir el futbolista, confesando lo mal que lo había pasado. "Todavía estoy asimilando todo lo que ha pasado. Gracias Alice por darme una vez más una lección. Eres sin duda una luchadora y un ejemplo para mí. Han sido sin duda los peores días de mi vida, pero soy afortunado de tenerte en ella. Eres lo mejor que me ha pasado y mi vida sin ti no tendría ningún sentido", aseguraba él.

12 horas en el quirófano y 17 transfusiones

Ella también cogió el teléfono al día siguiente para agradecer el apoyo recibido y para dedicarle a Álvaro unas bonitas palabras: "Eres el amor de mi vida.. el mejor papá que pude haber elegido para mis hijos y el regalo más grande que Dios me pudo dar. No tengo palabras para lo que haces cada día por mí y por todo el amor que me das..me haces sentir en cada segundo el centro de tu vida y tu prioridad. Te amo".

Más tarde concedió una entrevista a la televisión italiana para contar qué había ocurrido exactamente aquel día. Alice guarda un buen recuerdo del parto, "el más hermoso", pero más tarde todo se complicó: "Tengo la imagen en mi cabeza de levantarme la sábana y ver una hemorragia", confesó en Verissimo. "Tuve una hemorragia fuerte y fue terrible. Los médicos no podían detenerla y permanecí 12 horas en el quirófano, donde me entubaron", contó. Tal era la pérdida de sangre que tuvieron que hacerle 17 transfusiones. "La última esperanza era el globo que me pusieron. Si este no hubiera parado el sangrado, habrían tenido que extirparme el útero y, de lo contrario, habría muerto", aseguró entonces. Por suerte, el globo consiguió que se detuviera la hemorragia. Alice Campello ahora disfruta de su familia numerosa, esa que ha creado junto a Álvaro Morata, el amor de su vida.