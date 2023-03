Va ser la primera dona catalana a obtenir les tres estrelles Michelin, i la que més n'ha acumulat del món. Carme Ruscalleda ha sabut combinar passió i creativitat en la seva feina. La reconeguda xef explica al programa ‘Mapes mentals’ per què són importants aquests dos ingredients, que li han aportat felicitat i creixement laboral.

El camí professional de Ruscalleda va començar als quinze anys, quan treballava a la botiga dels pares. La família criava porcs i venien els productes derivats. L'origen pagès i la cura per la matèria primera van ser dues llavors per fer créixer aquesta passió per la gastronomia.

Ruscalleda, de les botifarres a les estrelles Michelin Tal com explica en una entrevista amb Ana Boadas, el negoci familiar li va donar l'oportunitat de fer tradició i alhora, jugar amb molt de respecte amb el menjar: “vaig començar a crear botifarres diferents, amb formatge, de dos colors… El porc m'ha fet feliç” diu rient la xef. Aquella experiència li va donar compromís per continuar creant i experimentant fins a convertir-se en la famosa cuinera que és ara. Carme Ruscalleda ha dirigit tres exitosos restaurants. El Sant Pau tancat l'any 2018, va assolir la màxima puntuació: tres Estrelles Michelin.