La Cereria Subirà, fundada el 1761 per Jacint Galí, i situada llavors al carrer dels Corders, és una botiga de Barcelona amb una llarga història. L’establiment original es va haver d’enderrocar quan es va obrir la Via Laietana i aleshores es va traslladar a la seva ubicació actual, coneguda llavors com a baixada de la Presó.

El nou espai, que havia estat dissenyat originalment com una luxosa botiga de roba coneguda com ‘La Argentina’, manté l’escala barroca que es bifurca i les columnes del mateix estil on descansen enormes escultures.





Una nissaga de cerers En acabar la guerra, el cerer de Vic Paulí Subirà es va fer càrrec del negoci i la seva família l’ha seguit regentant fins avui i continua oferint un producte que ha deixat de ser de primera necessitat per convertir-se en un objecte de culte al passat. Juan Avellaneda, presentador del programa 'Fet a mà' ha anat a trobar-se amb Pilar Subirà, tercera generació de la família al capdavant del negoci.