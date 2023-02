L'èxit | Fet a mà - RTVE Catalunya

En aquest nou capítol descobrim com han conquerit l’èxit Pilar Subirà, que regenta una cereria amb més de 260 anys d’història; Joan Ferrer, que ha aconseguit que els seus taulells d’escacs traspassin la pantalla; i Corina Rosselló, que en només dos anys s’ha fet un nom en el seu sector i ha treballat per grans dissenyadors, com Teresa Helbig.