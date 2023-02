El territori català es troba des de fa tres dècades en controvèrsia per la construcció del Quart Cinturó o Ronda Nord; el plantejament d'una d’autopista que connecti el Vallès Occidental, Vallès Oriental, el Penedès i el nord de les comarques del Baix Llobregat.

Aquest diumenge 26 de febrer està convocada a Sabadell una manifestació que s’iniciarà a les 12 hores a la Plaça Creu Alta i, des de les plataformes socials i ecològiques, s’ha fet una crida a la ciutadania perquè doni suport. A més, està prevista una marxa de tractors, que començarà a Les Franqueses del Vallès i té com a final el punt de trobada.

Les entitats en contra

Amb el lema ‘Qui estima la terra no la trinxa’, la Campanya contra el Quart Cinturó assegura que la construcció "degradaria irreversiblement i faria totalment insostenibles unes comarques que encara conserven uns valors ecològics i paisatgístics molt importants". La plataforma fa vint-i-cinc anys que defensa el territori lluitant per evitar-ne la macroinfraestructura i, per primera vegada en dècades, es troba alineada amb el Govern català.

A principis d’any, la portaveu de la Generalitat, Patricia Plaja, comunicava l'aposta de la institució per migrar les carreteres ja existents i deia, és ja un “projecte caducat”. Actualment, la Ronda del Vallès es divideix en trams discontinus i només es troba en funcionament un 15% del previst.

El manifest de la campanya 'No al Quart Cinturó' demana la no validació dels pressupostos, l'abandonament de les construccions ja iniciades i la inversió en infraestructures ferroviàries per connectar el Vallès. L'escrit ha aconseguit més de mil firmes a títol individual, així que, des de l'entitat, s'espera una gran participació en la concentració.