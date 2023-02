El musical Los puentes de Madison “es muy mágico”, así lo ha definido en Las tardes de RNE la cantante Nina que interpreta a Francesca, la protagonista. “Estoy feliz de hacer esta representación, esta obra, por la historia, por lo que implica vocalmente”. Gerónimo Rauch interpreta a Robert. La dirección artística corre a cargo de Alberto Negrín y la musical a cargo de Gerardo Gardelin.

“Cuando entras en el teatro, en los cinco primeros minutos te olvidas ya [de la película de Clint Eastwood”, así se lo confesaron personas que habían visto la cinta y “venían con esa curiosidad de cómo va a ser este musical”. “El prólogo, la canción inicial es tan bestia e impresionante, cuando aparece toda la escenografía de la nada. El espectador entra en el código teatral y se olvida por completo”. Además ha destacado la potencia de la historia y el hecho de que el teatro sea “vivo”. Por eso intentan y consiguen enamorarse “cada noche de verdad”.

“Cuando tienes un material tan potente, lo único que tienes que hacer es confiar en ese material y confiar en el director, Negrín, que en este caso nos dirigió muy bien. No hay por qué tener miedo, al contrario, creo que es la primera vez en mi vida en que en el escenario no dudo de nada de lo que tengo que hacer. Los actores dudamos mucho siempre que estamos representando y pensando si estamos justo en el punto. Si esto lo tendrías que decir con otra entonación, si estás en el punto en el que el director te pidió. Aquí no dudo nada, ni me pregunto nada. Eso es gracia a Negrín”.

“Mucha verdad” A lo largo de casi 100 representaciones del musical ha destacado que ha evolucionado y “no tiene nada que ver” desde que empezaron hasta este momento. También ha destacado la “cuestión de admiración”, “el entendimiento” y que “tenía que haber mucha verdad” entre ella y Gerónimo Rauch. “Piensa que hay escenas de cama, muy íntimas, muy delicadas y que hay una compenetración y una confianza que hemos ido adquiriendo día a día. Claro, función a función o eso no funciona. Llega al espectador esa verdad. De hecho, el comentario general que siempre nos hacen es que parece que seáis amantes de verdad”.