És impossible recordar a les mítiques bandes de pop-rock dels 90 sense pensar en 'Revólver'. El grup liderat per Carlos Goñi torna als escenaris amb 'Adictos a la Euforia', un disc que, en la seva setmana de publicació, s'ha convertit en el més venut a Espanya.

El cantant i compositor madrileny ha interpretat a 'Punts de vista', programa disponible a RTVE Play Catalunya, el single 'El Anillo de Boda', una cançó molt especial per l'autor: "Crec que és una de les millors cançons que he escrit mai i estic realment orgullós d'ella".

Carlos Goñi torna després d'un temps de reflexió

Durant la pandèmia, Carlos Goñi va decidir fer un alt en el camí per aïllar-se de la vida pública. "El primer que vaig fer va ser retirar-me de les xarxes socials. Pensava que hi havia massa mala llet i polarització per part de tot el món. (...) Llavors, em vaig adonar que el dia té moltes més hores sense xarxes socials", ha comentat a Tània Sarrias.

D'altra banda, va deixar a un costat l'escriptura, tot i que va seguir component melodies. "No volia escriure perquè no volia que es colés res sobre la pandèmia i sobre la por que ens va entrar a tots. (...) Notes va haver-hi un munt i, anys més tard, vaig acabar completant aquestes idees que van sorgir".

Recentment, el músic Enrique Bunbury ha anunciat que es retira dels escenaris. L'artista madrileny no ha volgut oblidar-se d'ell durant l'entrevista a 'Punts de vista': "No és el mateix equivocar-te en una nota de piano que fer-ho cantant. Que el teu instrument no et permeti fer el que vulguis, és un problema molt gran".