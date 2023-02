Jacobo Serra: "Compongo casi sin querer"

El cantautor Jacobo Serra ha creado el disco Doce, que está formado por tantos temas como dice su nombre. Las canciones se refieren a cada uno de los meses del año en su vida “para en realidad hablar de una vida entera”. En Las tardes de RNE ha definido el disco “como la banda sonora de una película que no se ha hecho”.

“La intención estaba desde el principio. De hecho, antes de componer tenía muy claro el concepto del disco. Quería hacer 12 canciones, 12 meses. Quería una orquesta para poder dibujar y transmitir esas sensaciones casi climáticas, pero en tres años da para muchísimo y han pasado muchísimas cosas. El disco ha ido creciendo. Ha estado muy vivo hasta casi el último momento. Ha ido cambiando y me han influenciado muchísimas cosas, para escribir las letras sobre todo”.

Las soñadas palabras de Porter

Una de las referencias que ha tenido muy presentes en el disco ha sido al compositor Cole Porter, que para él es “como el mejor compositor del siglo XX, incluso mejor que Los Beatles que ya es mucho decir”: “Tenía la ilusión de escoger como 10 obras suyas y hacer un disco como de variaciones como de una orquesta de jazz”.

Cuando se puso a pensar en el proyecto y en las canciones, se imaginó que “hablaba con Cole Porter” y le decía “escribe tus canciones, no hagas versiones de mis canciones. Ya lo ha hecho todo el mundo. Lo ha hecho Sinatra, Ella Fitzgerald. Tienes que componer tú que tienes la composición por castigo, no hagas versiones”.

“Compongo casi sin querer”, ha destacado el albaceteño. “Estoy viendo una película o haciendo lo que sea y me vienen cosas a la cabeza, melodías. Los que tenemos la virtud, quizás de componer y ser compositores, es una cosa que no se puede explicar. Cole Porter tenía razón aunque no hablara con él de verdad. Me puse a componer y salió esto. Al final no tiene nada que ver con Porter el disco ni nada, pero siempre se parte de una idea que a veces no tiene nada que ver y te lleva a otros sitios. Es muy interesante el arte como funciona”.