Una nena de 12 anys ha mort i la seva germana bessona ha resultat ferida greu en caure d'un tercer pis en el municipi de Sallent, a la comarca del Bages. Els fets han succeït a primera hora de la tarda d'aquest dimarts, tot i que els serveis d'emergències han rebut l'avís més tard.

Les primeres investigacions descarten indicis de criminalitat, de fet, els Mossos assenyalen que es tractaria d'un suïcidi, atès que han trobat dues notes de comiat. La investigació també descarta la hipòtesi d'assetjament escolar segons ha confirmat el departament d'Educació. Alguns testimonis també confirmarien que les nenes rebien ajuda de psicòlegs a l’institut, però això no havia fet saltar les alarmes. El tema està judicialitzat i sota secret d’actuacions.

La nena ferida ha estat traslladada a l'hospital Parc Taulí de Sabadell i es troba en estat molt crític. Al lloc dels fets s'han trobat dues cadires al balcó des del qual es van precipitar. Les bessones pertanyen a una família d'origen argentí, que portaria poc més de dos anys residint a Sallent.

Tres dies de dol

S'ha activat el protocol corresponent per donar suport als companys i professionals del centre on estudiaven les germanes per gestionar el dol, juntament amb el Programa de Benestar Emocional.

L'alcalde del municipi, Oriol Ribalta, ha decretat 3 dies de dol i ha posat a disposició dels afectats els serveis municipals. Des del consistori han indicat en un comunicat que aquest succés és "escruixidor i dolorós per al conjunt de la nostra població", per la qual cosa han demanat el màxim respecte per a la família de les víctimes. "Preguem que no es difongui informació falsa o no corroborada per a respectar el dret a la intimitat i evitar crear encara més dolor", es diu en la nota.