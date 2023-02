Salut regula els aliments venuts als hospitals

Aquest dilluns ha entrat en vigor la nova instrucció del Servei Català de Salut que regula els aliments venuts a hospitals i centres sanitaris de la xarxa d'utilització pública (SISCAT). La mesura va dirigida als productes venuts a màquines expenedores, menjadors i cafeteries, que hauran de ser rebaixats en sucres, sal i greixos.

Almenys el 75% de l'oferta d'aliments i begudes envasades haurà de ser saludable, és a dir, fruita, hortalisses, fruits secs, sucs naturals o entrepans. A més, també s'hauran d'oferir sempre opcions celíaques, anunciades com a tal de manera clara i evident. L'objectiu de salut és promoure una alimentació saludable i sostenible als seus centres, tant pels treballadors com per les persones acompanyants.

La dietista-nutricionista de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, Gemma Salvador, denuncia que "no pot ser que al mateix edifici on et fan un consell nutricional, l'oferta sigui totalment contrària".