PortAventura amplia la diversió un mes

PortAventura ha obert les portes aquest divendres 17 de febrer per aprofitar el cap de setmana de Carnaval. És la primera vegada en tota la història del parc que se celebra aquesta festivitat. En més de 26 anys de PortAventura, aquest 2023 serà el primer any que el Rei Carnestoltes visitarà les instal·lacions tarragonines i s'estarà 15 dies no consecutius al parc.

Això suposa obrir el parc un mes sencer abans que en temporades anteriors. El 2023, així, es convertirà en la temporada més llarga de la història de PortAventura. Les instal·lacions estaran obertes un total de 276 dies, un 9% més que el 2021. A més, amb comparació del 2019, abans de la pandèmia, els dies d'obertura han augmentat un 17%.

Un Carnaval molt llarg La festa del Carnaval, que coincideix així amb l'obertura del parc, durarà diversos mesos. Del 17 de febrer al 26 de març, PortAventura World estarà celebrant Carnaval, amb diverses activitats especials i temàtiques. La celebració tindrà trets del Carnaval de Rio de Janeiro i del de Venècia, així que les plomes i les màscares conviuran durant uns dies entre les atraccions més vertiginoses de Catalunya. Les instal·lacions estaran obertes un total de 276 dies aquest any, un 9% més que el 2021. PortAventura World