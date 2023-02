El sector immobiliari va tancar el 2022 com el millor any en xifres absolutes de vendes dels darrers 15 anys. Els efectes de demanda retinguda i ganes de millorar de pis després del confinament després de la pandèmia va fer que es tanquessin a Catalunya 102.108 compravendes d'habitatges, segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Mes del 82% van ser, això si, del mercat de segona mà.

Ara bé, tot i que l'encariment del crèdit ha alentit el ritme de les operacions al desembre fins al nivell més baix en 5 anys en aquest mateix mes. El sector assegura que la manca d'oferta amb relació a l'alta demanda farà que estem lluny de viure una aturada com la de la crisi financera.

L'efecte de la pujada de tipus

Suposa un increment del 14,5%, que es tradueix en el millor registre des de 2007, superant també per primera vegada des de la bombolla immobiliària les 100 mil transaccions. Un nou boom immobiliari que també s'ha fet notar amb la mateixa intensitat a la resta de l'estat, on la mitjana del creixement també va ser del 14,7% amb la xifra d'operacions, 649.494 compravendes d'habitatges, més alta des del 2007 (775.300 operacions).

La pujada dels tipus d'interès comença a notar-se. Al desembre, es van formalitzar 6.863 operacions, un 9,9% menys que el mateix període del 2021, mentre que al conjunt de l'Estat la baixada va ser del 10,2% interanual. Malgrat tot, el sector immobiliari creu que l'encariment del crèdit no els acabarà perjudicant.

El gerent de la Cambra de la Propietat de Barcelona, Òscar Gorgues, destaca l'escassa oferta d'habitatge, sobretot d'obra nova, fa que encara no es cobreixi tota la demanda i, per tant, "l'augment dels tipus d'interès estabilitzarà el mercat, però no l'aturarà". Gorgues també pronostica que a diferència del que va passar el 2010, "els preus es puguin mantenir".