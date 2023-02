Com eren els retrats del segle XIX?

Els retrats han evolucionat al llarg de la història. La transformació de la imatge pública de les persones és la protagonista de l'exposició 'XIX. El Segle del Retrat. Col·leccions del Museu del Prado. De la Il·lustració a la Modernitat' que es pot veure al Caixafòrum Barcelona fins el 4 de juny. La col·lecció és fruit de la col·laboració entre el Museu Nacional del Prado i la Fundació 'La Caixa'. És la cinquena organitzada entre aquestes dues institucions

La mostra exposa artistes com Goya, Sorolla, Fortuny o Madrazo , entre altres i no segueix un ordre cronològic. Els visitants podran endinsar-se en l'univers dels retrats durant aquesta etapa a través de sis àmbits temàtics : la descoberta de la imatge, retrats i autoretrats d’artistes, la imatge de la mort, l’artista al seu estudi, la imatge del poder, identitats i imatges d’escriptors, músics i actors.

La imatge del poder

A l'àmbit temàtic titulat ‘La imatge del poder’, es pot comprovar com el segle XIX es va convertir en el període de protagonisme de reis, ministres i altres personatges públics. Hi destaquen dos estudis preparatoris de Francisco de Goya i una escultura de l’escultor Antoni Solà. El segon espai, ‘La descoberta de la infància’, plasma com la representació dels infants va rebre una especial rellevància durant la il·lustració i el Romanticisme. En aquesta secció s’hi pot apreciar un oli d’Agustí Esteve, considerat el seu millor retrat infantil, i la pintura ‘Els infants de la família Lara’ de José Roldán y Martínez, entre altres.

També destaca l’àmbit anomenat ‘Identitats’. Posa l’accent en les dones del segle XIX, però també en els homes. Ressalta el retrat aristòcrata ‘Saturnina Canaleta’ de Federico de Madrazo i sobresurten les obres per part d’artistes femenines com Eva Aggerholm, Carlota Rosales Martínez de Pedrosa i Nelly Harvey. I un dels àmbits més singulars és l’espai dedicat a ‘La imatge de la mort’ per l’interès que va despertar aquest tema al segle XIX. En ell s’hi destaquen dibuixos a llapis de Luisa Kuntz.