El 13 de febrer és el Dia Mundial de la Ràdio. Coincidint amb aquesta efemèride, la UAB ha presentat el primer Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya. Un primer pas per crear un museu sonor de la ràdio a Catalunya. En aquest arxiu podem trobar des de Ràdio Arenys, l'emissora municipal pionera a casa nostra, fins a les històriques Ràdio Joventut o Radio Peninsular. La idea és que aquest arxiu sigui l'embrió d'un futur museu sonor de la ràdio a Catalunya. L'arxiu s'ha presentat a l'Institut d'Estudis Catalans i el podem trobar al web https://arxiuradio.uab.cat/.

Ràdio 4 amb els estudiants

La programació de Ràdio 4 s'ha acostat fins als estudiants de Periodisme per celebrar el dia Mundial de la Ràdio. El programa 'Avui Sortim' que dirigeix i presenta Xavi Martínez s'ha desplaçat fins el Campus de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra. Allà han pogut escoltar i veure en directe com es fa aquest programa que s'emet de 10h a 13h. Per la tarda, 'De Boca a Orella', dirigit i presentat per Sílvia Tarragona s'ha desplaçat fins a la casa d'un dels seus oients i ha entrevistat l'actual director i presentador del programa '24 horas' de RNE Josep Cuní. A les 18.30h, Cinto Niqui enregistrarà una edició de 'L'Altra Ràdio' des de l'Institut d'Estudis Catalans.