Una de las actrices más presentes en las alfombra rojas ha visitado también la de los Premios Goya para apoyar a sus compañeras y compañeros del sector. La artista ha aprovechado para mandar un mensaje de inclusión donde no existan las cuotas y todos los cuerpos sean bienvenidos: "Como no pueden haber dos gordas juntas en la una misma peli, pues o llaman a Laura Galán o a mi ". Todo ello en un tono amistoso y entre bromas. Además, ha aprovechado para mojarse en su film preferido de esta noche: En los márgenes, "porque habla de los desahucios":

Pilar Palomero: "Estoy muy contenta"

La directora de Las Niñas, nominada a mejor dirección por La Maternal afirma estar entusiasmada por compartir candidatura con "compañeras como Alauda Ruiz de Azúa". La actriz protagonista de la película, Carla Quílez, no puede estar entre las candidatas ha llevarse el cabezón porque aún es menor de 16 años, sin embargo, ha acudido a Sevilla para dar la mano a sus compañeras: "estoy muy contenta de que la Academia haya contado con ella para que esté presente. Es muy generosa, una gran compañera, tiene un talento inmenso".

Cuerpos no normativos, maternidades.. son algunos de los temas de conversación en la alfombra roja y en las películas actuales. Pilar Palomero confiesa que las adolescentes del film: "han sido tremendamente juzgadas por su entorno y tenían muchas ganas de hablar".

Otro de los aspectos que ha tratado la cineasta es que "antes no había casi directoras, y ya era hora, no tenía ningún sentido, que casi no había películas dirigidas por mujeres o directoras de equipo. Esto no puede ser un espejismo, no nos podemos relajar".