¡Hola, amigos hortelanos! Hoy vamos a hablar de una gran desconocida. Y me diréis que la mostaza no tiene nada de desconocida y que todos ya la conocéis … ¿ Estáis seguros?. Porque la mostaza no es solamente esa famosa salsa cremosa, de color amarillento y sabor agridulce, ni tampoco la famosísima especia en forma de polvo o bolitas que aporta ese toque ligeramente picante e inconfundible a nuestras comidas. La mostaza de la que os hablamos en Aquí la Tierra es otra cosa.

02.07 min Aquí la Tierra - El cultivo de la mostaza gigante roja

Los tipos que no sabías En realidad hay plantas de mostaza muy diferentes pero todas ellas de la familia de las “Crucíferas” a la que pertenecen también las coles. Tenemos la “Sinapis Alba” y la “Brassica Nigra”, que son plantas de las que se obtienen las famosas semillas que llamamos “pimienta blanca” y “pimienta negra". Se cultivan precisamente para obtener las semillas que luego se usan como especia y como ingrediente principal de las distintas salsas de mostaza. Mostaza gigante roja Mostaza gigante roja Getty Images/iStockphoto Istock Tienen tallos finos y largos y hojas que también se pueden consumir, pero son pequeñas. Y luego tenemos la planta que nos ocupa hoy, “Brassica Juncea”, también conocida como Gigante Roja, Mostaza Castaña o Mostaza China. Al contrario que las demás plantas de mostaza, ésta no se cultiva por sus semillas sino por sus hojas, que son grandes, rugosas y tiernas y tienen un sabor parecido al de las semillas, pero mucho menos intenso y con un picor muy suave.

Cocinarlas y beneficios para la salud Esta mostaza con anchas hojas carnosas y rugosas de color verde y morado que recuerdan a las berzas es poco frecuente encontrarla en nuestras huertas y tiendas, pero muy habitual en países asiáticos como China o India. Como todas las plantas comestibles, nos aporta un interesante valor nutricional y medicinal. Esta contiene algunos nutrientes importantes en buena cantidad pero que tienen poca repercusión en nuestra alimentación cuando consumimos sólo la semilla porque son cantidades muy pequeñas. Pero eso cambia al consumir las grandes hojas de esta variedad, aumentando notablemente la proporción de nutrientes ingeridos. Sobre todo nos aporta una buena cantidad de Vitaminas A, B y C, mucho calcio, hierro y selenio, muchas proteínas y pocas calorías. Es decir, que es muy nutritiva y engorda poco cuando se consume la planta. 05.15 min Alcachofas, mostaza y miel y poco más. Es todo lo necesario apr ahacer esta receta, que es un platazo. Puedes acompañarlas de jamón o cecina, el maridaje perfecto. Tiene un sabor delicioso, intenso, ligeramente parecido al de la semilla y que puede recordar a su pariente el nabo. Podemos comerlas crudas (sobre todo en ensalada) y también hervidas y aliñadas o mezcladas al gusto, por ejemplo con aceite y sal o bien salteadas con ajo u otros ingredientes que nos apetezcan. También podemos incorporarlas a guisos aportando un sabor rico y diferente.