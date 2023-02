Jordi Galceran i Sergi Belbel ens presenten Fitzroy, una nova comèdia que es pot veure al Teatre Borràs de Barcelona, protagonitzada per Sílvia Bel, Míriam Iscla, Sara Espígul i Natalia Sánchez. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, els respectivament autor i director de l'obra ens parlen de què va l'obra que s'estrena avui dimecres.

"No deixa de ser una paradoxa que un espai a l'aire lliure redueixi la mobilitat. És un repte escènic que passin tantes coses", diuen sobre la petita escenografia on han hagut de representar l'escena. I és que l'obra narra l'ascens de quatre escaladores a una muntanya al sud de la Patagonia que mai ha estat completada per una cordada femenina, el mateix Fitzroy. El mal temps les ha fet parar i, mentre esperen que les condicions millorin, resguardades en un sortint de la roca, sorgeixen problemes inesperats que les fan dubtar si tirar endavant l'ascensió o rendir-se.

"Em feia il·lusió fer una obra d'aventures, però sé que no puc competir amb el cinema. Intento utilitzar les eines més clàssiques i més bàsiques", ha dit Galceran, detallant que prioritza retratar els personatges aventurers, més que la seva aventura. El que els passa en aquell indret seria gestionat de "manera molt diferent" si els passessin a peu pla, afegeix.

"Sempre havia volgut fer una obra sobre un Rècord Guinness. Pensant en això vaig arribar a l'escalada. Em fascina la voluntat d'aquesta gent per fer reptes difícils", ha dit Galceran sobre els motius per fer una obra com aquesta. I ho va fer amb dones per fer un repte "realment difícil", ja que es tracta d'una fita no assolida.

Els dramaturgs detallen com han anat quallant aquesta comèdia. No volien que fos necessàriament real, sinó "versemblant". "El que has de fer és no oblidar mai la primera idea, però anar afegint coses fins a l'últim moment", ha explicat l'autor sobre el seu procés creatiu, on deixa llegir a molta gent l'obra perquè li diguin coses concretes que tocarien: "Si és una bona idea, la faig meva, sense cap problema", detalla, perquè el teatre "és una feina d'equip".

Per la seva part, Belbel explica que el simple fet que fossin quatre escaladores en una muntanya ja representava un "repte" com a director escènic. "Però Galceran és molt intel·ligent. Quan et passa un material que encara és molt tendre, és una mica plastilina. Però li vaig comprar de seguida", ha detallat.

Durant aquest procés, una setmana abans de començar a assajar, els autors van portar a les protagonistes a escalar a la muntanya. Entre elles, a Silvia Bel, que és escaladora i va estar implicada des dels inicis de l'obra. "Va ser un dia meravellós, vam anar a Montserrat, a la banda de Collbató. La sensació la van experimentar", ha detallat Belbel.

Els responsables també expliquen com han anat els passis previs i com viuran l'estrena oficial d'avui. Aquestes funcions amb un públic seleccionat, serveixen per "posar a punt" la comèdia perquè estigui preparada, i veure què funciona: "Ens sorprenem. És molt agraït veure quan funciona, o molt desagraït quan passa el contrari", reconeix Belbel.

Galceran també ha reconegut que està una mica nerviós per l'estrena d'avui perquè "el públic d'estrena és un públic amb la cella aixecada", però celebra que les tres funcions amb públic han anat molt bé. Expressa els seus dubtes sobre si veure l'estrena oficial d'avui, ja que "tens la sensació que ja no pots fer res", cosa que no passa amb les prèvies, que han servit per fer diversos arranjaments. "Et sents tan inútil que prefereixo no veure-ho", ha assegurat.

En aquest sentit, l'autor de l'obra ha dit que té molta confiança amb el director, però, tanmateix, amb els actors, també amb aquests arranjaments. "Si l'actor és intel·ligent, quan està ficat en el personatge, normalment té raó", ha reconegut. "Si l'autor està viu, pot modificar", afegeix Belbel.

El director també ha explicat que no van veure l'estrena de la mítica obra El métode Grönholm, ja que abans no ho feia, però des de la pandèmia del coronavirus les ha vist totes perquè "ens va tocar de mort". "Aquesta nit no sé què faré", ha detallat.