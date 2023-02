Fernando 'Estrella', el popular cocinero, showman e icono de la Movida Madrileña y de la escena LGTBIQ+, ha fallecido este martes a sus 63 años después de una larga enfermedad que se habría agravado en las últimas semanas. Esto no le impidió al utrerano celebrar la vida y su cumpleaños la semana pasada junto a sus mejores amigos, muchos de ellos rostros conocidos del panorama nacional, sobre todo, de la industria del cine y el espectáculo. Era una persona muy querida, prueba de ello, los mensajes de despedida que han inundado las redes sociales en las últimas horas.

En su fiesta de cumpleaños hicieron una foto de familia. En ella aparecían Carmen Machi, Pedro Almodóvar, Pepón Nieto, Lorena Castell, Paco y María León, Eduardo Casanova, Miren Ibarguren, Bibiana Fernández, Ana Polvorosa... La mayoría de ellos disfrazados acorde con la temática de la celebración. "Mi familia en mi gran fiesta hospitalaria. Os quiero a todos a reventar", escribía Fernando 'Estrella' en una de sus últimas publicaciones en redes. Su filosofía de vida era lo que muchos admiraban de él y lo que ahora destacan para recordarle.

¿Por qué era tan conocido en la industria Fernando 'Estrella'? Además de ser uno de los artistas más queridos de la Movida Madrileña, participó en algunas de las películas de Pedro Almodóvar como La ley del deseo o Kika. Haciendo honor a su faceta de cocinero, fue él quien preparó el icónico gazpacho de Mujeres al borde de un ataque de nervios. También ha colaborado con Eduardo Casanova en La piedad.

De Rossy de Palma a Paco León: todos lloran su muerte

La actriz Rossy de Palma ha sido una de las últimas en compartir públicamente un mensaje de despedida a su querido amigo. "Cuántas alegrías nos has regalado militante de la libertad y adicto a la felicidad", escribe en su última publicación de Instagram. Fernando 'Estrella' fue uno de los fundadores del grupo musical llamado Peor Impossible, muy conocido en los tiempos de la Movida Madrileña, del que también formó parte Rossy de Palma. Para ella él siempre sera "único en su especie".

"Se nos fue nuestra 'Estrella'", anunciaba Paco León en sus redes sociales tras la muerte de su amigo. Una semana antes el actor y director había sido invitado a su fiesta de cumpleaños y ahora le ha dedicado estas sentidas palabras: "Gracias por darnos ejemplo de todo".

Bibiana Fernández tenía una relación de amistad muy estrecha con Fernando 'Estrella'. Su muerte la ha dejado el corazón roto. "Anoche se fue y lo hizo como vivió, bailando. Espero que allá donde vayas te estén esperando con los brazos abiertos, los llenarás de amor, vuela", ha escrito en Instagram, donde compartió una divertida imagen de la fiesta donde aparecían ambos. Hoy en televisión se ha puesto una chaqueta rosa como homenaje a su querido amigo, era uno de sus colores favoritos a la hora de vestir.

Alaska y Mario Vaquerizo también le han homenajeado públicamente "Siempre brillando, la Estrella más luminosa, la más bonita, la más querida. Tu fiesta de despedida/cumpleaños fue un ejemplo de vida, un ejemplo de cómo mirar a la cara a la muerte. Que sigas dando luz en el otro lado", ha escrito la cantante. "Tanta genialidad, arte y generosidad me va a acompañar siempre. Todo lo bueno jamás se va de nuestra vidas. Y tú eres lo mejor de lo mejor. Te quiero, amiguita. Sé que nos vamos a volver a ver, pero no puedo evitar estar triste hoy. Viva tú, coño", así se ha despedido Vaquerizo.

Eduardo Casanova se ha despedido a ritmo de la canción "Una estrella en mi jardín", de Mari Trini. "Gracias estrella, gracias por todo. Descansa en paz, en tu cielo", ha escrito en redes.

La actriz Miren Ibarguren le ha deseado "buen viaje, Estrella". La cómica Eva Hache se ha despedido con una promesa: "Prometo brindar por ti siempre que haya gazpacho. Cada beso será un orgullo. Cada desnudo, una fiesta. Cada hojita de laurel, arte, amor, disfraz de alegría". También el actor Asier Etxeandía con este emotivo mensaje: "Así te voy a recordar siempre, luminosa, artista, generoso, libre, el ser más libre que he conocido, de corazón enorme donde cabíamos todos. Has vivido tu vida intensamente, has hecho lo que has querido hasta el final y nos has enseñado a todos lo que ser una verdadera estrella. Eres y serás siempre una lección, un ejemplo, un referente".