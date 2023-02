El compositor Víctor Manuel es troba en plena gira 2023 amb ‘La Vida En Canciones’, una recopilació de 59 cançons que repassen la carrera del cantant asturià. En aquesta col·lecció s’hi troben grans èxits, però també “cançons desgraciades”, diu l’artista. Són aquells temes que no van tenir gaire ressò, “però que explicaven millor les meves coses” i per això les ha inclòs en aquest recull, explica Víctor Manuel. El compositor ha creat més de 550 cançons i, el final, ha volgut recuperar només aquestes 59.

La pròxima cita de la gira serà al Palau de la Música, el pròxim 9 de febrer, i gairebé no queden entrades per assistir-hi. Aquest recorregut, que portarà al cantant a actuar per tots els racons del país, acabarà el 17 de desembre al Wizink Center de Madrid. El disc inclou un text del periodista especialitzat en temes culturals, Juan Luis Álvarez, que narra la vida de l’artista.

“Julio Iglesias es va portar molt bé amb nosaltres“

Entre les anècdotes que es descobreixen en aquest disc, n’hi ha una que va obligar a l’artista a quedar-se sis mesos a Mèxic. El 1972, Víctor Manuel escriu ‘Ravos’, una comèdia musical que interpretava ell mateix, acompanyat de la seva dona, Ana Belén. L’obra no va rebre l’aprovació de la censura i va córrer una farsa que deia que durant l’actuació es trepitjava la bandera espanyola. Per culpa d’això, es van haver de quedar sis mesos a l’estranger. Julio Iglesias va ser una de les persones que va donar testimoni que això no passava. “Ells sabien que això no passava, però ens volien castigar una mica”, acaba Víctor Manuel.