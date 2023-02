'Animal' és el nou disc de 'Funambulista', un treball on les emocions s’imposen a les reflexions per descobrir-nos la cara més instintiva i personal del seu cantant: Diego Cantero.

El músic murcià ha explicat a 'Punts de vista', programa disponible a RTVE Play Catalunya, com ha estat l'experiència d'editar, per primer cop, un àlbum sota el seu propi segell 'Señorita rock'n'roll': "Creativament, sempre m'he sentit lliure, però és cert que aquest segell ens permet prendre decisions molt més ràpides, no només musicals, sinó també sobre altres coses com el disseny de la portada o les dates d'estrena".

Una vida dedicada a la música

Després de 23 anys de trajectòria, Diego Cantero s'ha hagut d'adaptar a tots els canvis que ha patit la indústria musical en els últims anys: "Cada cop que he tret un disc, la indústria de la música era diferent. (...) El meu primer disc el vaig gravar en CD i era una novetat absoluta. Ara hem tret molts singles en plataformes digitals abans de treure l'àlbum".

“El més important és que sigui havent-hi gent que escolti les cançons.“

Durant tots aquests anys, ha compostat cançons pròpies per 'Funambulista' i per altres artistes. Una de les coses que menys li agraden, són les persones que estan més pendents de l'entorn que de la composició: "A molts els trobo molt preocupats per fer una foto molt vistosa amb els altaveus o el fons per reflectir-ho a xarxes socials i és un tema que em preocupa bastant. Sobretot, la gent que prefereix que li il·lumini el focus a l'ofici d'escriure".

Una de les cançons que s'inclouen al disc, 'La Bohemia', reflexiona sobre aquest concepte, valorant l'ofici de músic per sobre d'allò 'cool' o viral. "Tenen l'oportunitat d'escriure avui i que neixi una cançó que es quedi per sempre. No sé si són conscients del bonic que pot ser aquest moment. Canviar-ho per un instant, per una foto, em preocupa molt", ha explicat a 'Punts de vista'.