Funambulista, Ray Loriga i Laia Llach

'Animal' és el nou disc de 'Funambulista', un treball on les emocions s’imposen a les reflexions per descobrir-nos la cara més instintiva i personal del seu cantant: Diego Cantero. El músic murcià ha interpretat el single 'Me gusta la vida'.

El 2019, l'escriptor Ray Loriga va enfrontar-se a una operació a vida o mort. Per sort, d’aquella experiència n’ha sortit més fort, més savi i amb un llibre sota el braç que ha presentat a 'Punts de vista': ‘Cualquier verano es un final’.

La cantautora catalana Laia Llach ha presentat el seu primer disc d'estudi 'Sol d'hivern'. La seva música és delicada, sensible i intimista, combinada amb lletres, pròpies inspirades en la quotidianitat del seu món. El 4 de febrer farà un concert al teatre Pere Casals de Sant Esteve de Palautordera.