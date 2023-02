Com serà la taula de treball entre Salut i Metges de Catalunya?

La creació d'una taula de treball entre el departament de Salut i Metges de Catalunya ha estat el detonant per desconvocar la vaga i les concentracions dels sanitaris previstes per aquesta setmana. Un mecanisme legal per trobar l'encaix a les reivindicacions del sector i per poder mantenir contactes permanents per tal de posar fi a les diverses reivindicacions que el sector porta demanant des de diversos anys. Aquesta taula tindrà per objectiu la transformació dels aspectes organitzatius i assistencials de l’atenció sanitària pública i es reunirà cada 15 dies

Des de Metges de Catalunya consideren que l’establiment d’aquest espai de diàleg i treball suposa una fita històrica que 'trenca el sostre de vidre' que ha existit des de la recuperació de les competències sanitàries per part de la Generalitat de Catalunya, respecte a la relació d’interlocució directa entre el Departament de Salut i elsrepresentants dels facultatius catalans.

Optimisme davant l'acord de pressupostos Metges de Catalunya valora positivament que l'atenció primària rebi el 24% dels recursos de Salut. El secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, afirma que van obtenir el compromís 'ferm' del conseller Manel Balcells per poder assolir aquestes xifres que apareixen als nous comptes catalans.