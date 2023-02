01:00

Es reunirà, de moment, cada 15 dies per seguir treballant en millores organitzatives i per reduir la sobrecàrrega dels professionals

A partir d'ara comença una nova fase protagonitzada per la creació d'una taula de diàleg, que es reunirà de moment cada 15 dies per seguir treballant en millores organitzatives i per reduir la sobrecàrrega dels professionals. Un espai que segons el sindicat no exisitia fins ara i que complementa la taula ja existent per negociar qüestions retributives. També s'ha pactat posar en marxa mesures urgents, com ara reservar 4 hores a la setmana per tasques clíniques sense pacient, limitar les cites telefòniques o reduir burocràcia.



Han calgut jornades maratonianes de negociacions i 2 de vaga amb protestes als carrers però des del sindicat asseguren estar satisfets que el departament hagi captat el missatge | Maria Huguet