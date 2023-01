Barcelona, seu de l'audiovisual per uns dies

Barcelona inaugura la fira de l’audiovisual ISE 2023 (Integrated Systems Europe). Ho fa per segon any consecutiu en què la fira del sector industrial audiovisual per a professionals més gran del món converteix Barcelona en el centre mundial del sector del 31 de gener fins divendres 3 de febrer. Així i tot, és el primer any que se celebra sense restriccions i de forma massiva i s'espera que l'esdeveniment atragui més de 60.000 visitants d’arreu a la ciutat comtal i es preveu un volum de negoci de mig milió d’euros.

Fabricants, distribuïdors, consultors, productors de l’audiovisual estan cridats a conèixer les últimes tendències i les darreres novetats tecnològiques que revolucionen el mercat des de fa mesos. Prop d’un miler d’expositors ja omplen els més de 3.600 metres quadrats de Fira Barcelona entre els quals es destinarà un espai inèdit destinat a la producció i distribució audiovisual.

És reconeguda com una de les fires més importants de les tecnologies per darrere del Mobile World Cognress. El director general de l'exposició, Mike Blackman, posa en relleu les novetats d'enguany i la creació de llocs de treball d'aquesta indústria al nostre país.

Impacte a la ciutat L'arribada de l'ISE a Barcelona ha contribuït que moltes a l'obertura de moltes oficines a la ciutat com per exemple Btech, LiveU, Aztec o AOTO. Segons el Clúster Audiovisual de Catalunya, la indústria audiovisual catalana compta amb 3.609 empreses i factura gairebé 7.000 milions d'euros i dona feina a 31.000 persones, segons les darreres dades de 2012. Les previsions de l’ISE 2023 en impacte econòmic giren entorn els mig milió d’euros. Es vol superar els nivells de 2020 en termes d'assistència i en termes de dimensió no es preveu assolir encara els nivells de 2019. L'any 2021, el congrés va comptar amb unes 800 empreses participants i uns 43.000 visitants, és a dir, un 20 % menys que l’edició del 2020.