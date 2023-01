Concentració en defensa dels serveis públics

Diversos centenars de persones s'han concentrat aquest dissabte a la Plaça Sant Jaume de Barcelona per protestar per les males condicions laborals i la manca de recursos a l'educació i la sanitat públiques de Catalunya, tot just després d'una setmana plena de mobilitzacions en aquests sectors.

Dimarts va començar la primera del sindicat minoritari de personal sanitari Intersindical, i dimecres i dijous van tenir lloc les dels sindicats majoritaris de docents, USTEC, i de facultatius, Metges de Catalunya (MC), que és la que va tenir més seguiment.

La concentració d'aquest dissabte, que ha estat la menys concorreguda de la setmana, ha estat convocada per USTEC i sindicats minoritaris de tota mena de personal sanitari, entre els quals CATAC-CTS, Infermeres de Catalunya, el sindicat de tècnics d'infermeria SAE o CSIF. Metges de Catalunya se n'ha desmarcat perquè assegura que té la seva pròpia agenda de reivindicacions i de mobilitzacions. De fet, a l'espera que dilluns vinent es reprenguin les negociacions amb el Departament de Salut, ja ha convocat una altra vaga els dies 1, 2 i 3 de febrer.

Mobilització transversal

"Educació i sanitat, pública i de qualitat", "Què passa? que privatitzen massa" o "els diners públics, per als serveis públics" són alguns dels lemes que han corejat els concentrats. A la manifestació hi han participat també representants del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPEC), que han clamat per una vaga general, i representants de plataformes d'interins, treballadors del sector sociosanitari, d'usuaris de la sanitat, com a Marea Blanca, i de la Federació d´Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB).

L'auxiliar d'infermeria i representant de CATAC-CTS, Anna Alcalà, ha advertit el conseller de Salut, Manel Balcells, que no pot arreglar els problemes de la sanitat pactant només amb els facultatius. D'aquesta manera ha fet referència a la demanda de Metges de Catalunya d'aplicar complements retributius només per a doctors i altres millores per reduir la càrrega assistencial al marge de la negociació dels convenis col·lectius del conjunt de professionals sanitaris.

Des del sindicat majoritari a l'ensenyament, l'USTEC, la seva portaveu Iolanda Segura ha denunciat que l'educació i altres serveis públics estan "menyspreats" en els pressupostos de la Generalitat del 2023. I s'ha posat les mans al cap que les prioritats d'alguns dels partits que negocien els comptes estiguin allunyades dels serveis bàsics a la ciutadania: "el Hard Rock, el quart cinturó i l'ampliació de l'aeroport; això són polítiques d'esquerra?", s'ha preguntat Segura.